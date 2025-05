Pordenone pronta alla sfida storica. Tutti al Palacrisafulli per gara 1 con Ferrara

PORDENONE – L’attesa è finita: domenica 1 giugno alle 18 il PalaCrisafulli si trasformerà in una bolgia per accogliere Gara 1 della sfida tra Pordenone e Ferrara, un momento storico per il basket cittadino. È la fase cruciale della stagione, e tutta la città si prepara a sostenere con entusiasmo il Sistema Basket, trascinato dall’energia dei suoi tifosi e da una squadra che ha saputo farsi rispettare in ogni palazzetto.

Tra i protagonisti del tifo organizzato c’è anche Diego De Filippi, uno dei “Fedelissimi”, voce carismatica e anima delle trasferte, che ha lanciato un appello accorato ai tifosi: “Abbiamo già riempito due pullman… ora riempiamo anche il terzo!”. L’obiettivo? Riempire il settore ospiti per Gara 2 a Ferrara del 4 giugno, trasformando la trasferta in un evento indimenticabile.

Una trasferta per la storia

La partenza è fissata per mercoledì 4 giugno alle ore 17 dal parcheggio della Fiera di Pordenone. Il costo è accessibile: 22 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, completamente gratuito per gli under 14. L’invito è aperto a tutti: amici, parenti, appassionati o semplici curiosi che vogliono vivere in prima persona l’atmosfera di una sfida epica.

Ma al di là del risultato, De Filippi ricorda che esserci è fondamentale: “Vincere o perdere non cambia la gratitudine che dobbiamo a questi ragazzi. Ci hanno fatto sognare, ci hanno reso temuti ovunque e meritano il nostro applauso fino all’ultimo secondo.”

Un’occasione irripetibile

Il clima è già rovente, e domenica si prevede il tutto esaurito. Trombette, magliette, sciarpe e tanto entusiasmo saranno gli ingredienti per spingere i ragazzi di coach Milli verso una possibile doppia vittoria che potrebbe aprire le porte a una serata storica, quella del 4 giugno a Ferrara. Ma anche in caso di difficoltà, il pubblico di Pordenone sarà lì, a testimoniare il legame tra la squadra e la sua gente.

Per molti, partite così si aspettano per anni, perfino decenni. Ora che l’occasione è qui, l’invito è chiaro: non restare a guardare. È il momento di scrivere insieme un pezzo di storia sportiva pordenonese.