Inaugurata al Santin mostra Oleotto “Rinascita in risonanza”

PORDENONE – Ieri, 12 settembre, alla Galleria Santin, presente un numeroso pubblico, è stata inaugurata “Rinascita in risonanza”, una mostra che si articola in quattro importanti progetti artistico-fotografici che Eleonora Oleotto ha realizzato in tempi diversi e che raccontano storie di rinascita nell’amore verso noi stessi e verso l’Universo che ci ospita.

L’assessore al commercio, dottor Emilio Badanai Scalzotto, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale sottolineando come la Fondazione Santin, per la qualità delle sue iniziative artistiche e culturali, rappresenti un tassello importante nel panorama culturale cittadino.

Francesco Miressi, delegato regionale FIAF, nel suo intervento ha espresso parole di ammirazione profonda nei confronti di Eleonora Oleotto che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento di Autore Regionale dell’Anno FIAF e nel 2026 con il progetto “Amazing Grace” è stata la prima classificata alla quinta tappa del 23° Portfolio Italia FIAF 2026.

La mostra colpisce per la raffinata bellezza delle opere, per la profondità dei testi scritti e il valore universale del messaggio che l’artista trasmette perché, come ha sottolineato Lorella Klun nel suo ricco ed articolato intervento critico, i lavori dell’artista sono un invito a soffermarsi, a riflettere sui grandi temi della vita, ad ascoltare se stessi nella ricerca di nuove consapevolezze.

Eleonora Oleotto, in un’atmosfera intensa e resa particolarmente suggestiva dalla musica del compositore friulano Claudio Pacagnan, ha illustrato il suo progetto artistico parlando del percorso di studio e di ricerca nell’ambito della fotografia terapeutica e offrendo alcune chiavi di lettura dei lavori esposti al pubblico presente che ha poi accompagnato nella visita.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della mostra, l’artista ha rivolto un pensiero commosso ad Alessandra Santin che aveva saputo cogliere il valore umano ed artistico del suo lavoro “Essenza” al quale, nel 2017, aveva dedicato un suo testo critico che è possibile leggere nella mostra.

Si ricorda che la mostra ha il patrocinio del Comune di Pordenone, rientra negli eventi collaterali di pordenonelegge ed è manifestazione riconosciuta FIAF.

La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027 nei seguenti orari 10.00-12.00; 15.00-18.00: sono possibili visite guidate con l’artista e la curatrice su prenotazione al numero 0434 520443