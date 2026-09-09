Guerra – Aviano, nuovi arrivi cargo e truppe dal Golfo

AVIANO – Nuovi movimenti aerei dal Golfo ad Aviano ma questa volta di merci logistiche e truppe- In queste ore, infatti, proveniente dall’Arabia Saudita, e precisamente dalla Prince Sultan Air Base dove sono installati sistemi difensivi con batterie di missili Patriot e sistemi Thaad per supporto e difesa antimissile, sono arivati un aereo cargo Boeing C-17 A Globenaster (volo RCH337) che in precedenza era partito da Ramstein seguendo la consueta rotta sui paesi del centro Europa, rotta che consente il sorvolo con carichi bellici a bordo, e un Boeing 747-47 UF della compagnia Atlas (nella foto) che effettua voli passeggeri per l’Usaf (volo CMB553).

Il 747 ha trasportato personale militare e truppa in ricambio ai militari già rischierati in Arabia Saudita per l’incremento delle operazioni belliche contro l’Iran. L’aereo, dopo aver sorvolato la base di Aviano, è atterrato dal lato nord della aerobase con una manovra inconsueta visto che gli atterraggi vengono di norma effettuati dal lato sud.

Il Globemaster è del 105esimo Airlift Wing della Stewart Air National Guard Base di stanza a Orange Country nello stato di New York ed è specializzata nel trasporto di sistemi di difesa e antimissili con una operatività di poche ore su allarme.Nel frattempo, da Ramstein, sempre con rotta sui paesi del centro Europa e discesa sulla Grecia e risalita sull’Adriatico, è arrivato an che un Lockheed C-130 (volo RCH729) dei trasporti aerei speciali.

Dopo il rientro dei 12 caccia F16 dalla Giordania di qualche giorno fa che hanno partecipato alle operazioni belliche in Iran, dagli Usa via Spagna sono atterrati nel Golfo altri F16 in rotazione. Aviano con gli aerei del 31° stormo ha partecipato alle operazioni belliche nel Golfo con i suoi caccia F16 dal febbraio 2026 alla fine di agosto con due turni di rotazione. La base friulana con i suoi movimenti cargo resta così ancora al centro dello scacchiere medio orientale. Al.Rin.