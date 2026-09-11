A Pordenone arriva Merci: un solo piatto, l’entrecôte, e un rituale alla francese

PORDENONE – Un solo piatto in menu, ma un’esperienza costruita interamente intorno ad esso. È la formula di Merci – L’Entrecôte, il nuovo locale di che apre sabato 12 settembre in Piazza San Marco 13, nel centro storico di Pordenone, portando in città un format ispirato a uno dei rituali gastronomici più riconoscibili di Parigi.

La formula è semplice e senza alternative: si parte con un’insalata con noci e vinaigrette, quindi arriva l’entrecôte di contro-filetto di manzo con patate fritte e una salsa segreta della casa. La carne viene servita in due momenti: terminata la prima porzione, al tavolo arriva il secondo passaggio, ancora con patate e salsa.

Il prezzo è fisso: 29 euro, comprensivi di acqua e coperto. L’unica scelta lasciata al cliente riguarda la cottura della carne.

«Non conquistare il cliente offrendo sempre più piatti, ma fare il contrario: scegliere una specialità e costruirle intorno un’identità molto forte», spiega Marco Carraro, CEO di C&C Group Ospitalità Italiana. L’ispirazione arriva da Parigi, dove questo modo di proporre l’entrecôte è diventato nel tempo un vero rito gastronomico.

Un menu senza scelte

Da Merci l’entrecôte non è semplicemente la specialità della casa: è il menu. Il format punta sulla riconoscibilità e sulla ripetizione dell’esperienza. Si sa cosa arriverà in tavola, come verrà servito e quanto si spenderà ancora prima di sedersi.

Un ruolo centrale lo ha la salsa segreta, pensata per accompagnare sia la carne sia le patate. La ricetta resta riservata e diventa così uno degli elementi distintivi del locale.



«Quando proponi una sola specialità non hai alternative dietro cui nasconderti: quel piatto deve diventare il motivo per cui le persone vengono e, soprattutto, per cui hanno voglia di tornare», sottolinea Carraro.

Parigi nel cuore di Pordenone

L’atmosfera francese non si limita al piatto principale. Merci propone anche aperitivi ispirati alla tradizione d’Oltralpe, con classici come Pastis, Kir e Pompier, oltre al cocktail della casa Merci Royale. La carta dei vini affianca etichette francesi e italiane.

La scelta torna invece protagonista al momento del dessert, con dolci di ispirazione francese realizzati dal pasticcere del locale.

Il progetto punta così a creare un collegamento tra Parigi e Pordenone, senza trasformare il locale in una ricostruzione scenografica della capitale francese. Al centro resta il concetto di un piatto, un rituale, un’esperienza.

Merci – L’Entrecôte aprirà sabato 12 settembre, con il primo servizio alle 12. Il locale sarà aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, fino al 20 settembre; successivamente entrerà in vigore l’orario invernale. La prenotazione è consigliata.