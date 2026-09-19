Vetrine in Giallo, tutti i premi della decima edizione

PORDENONE – Sono tre i riconoscimenti assegnati quest’anno per la 10ª edizione di “Vetrine in Giallo”, il concorso che premia creatività e originalità degli allestimenti delle attività commerciali. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Sviluppo e Territorio e Confcommercio, grazie anche alla collaborazione attiva del Comune di Pordenone e Pordenonelegge.

Durante la cerimonia di premiazione, presentata da Lorenzo Cardin, sono giunte le dichiarazioni della direttrice del festival Michela Zin che si è congratulata con tutti i commercianti del concorso per «aver arricchito il festival con semi del nostro tarassaco/soffione nelle loro vetrine. Moltissimi ospiti ci hanno detto di essere stati colpiti dal grande coinvolgimento della città».

Il premio la ‘Vetrina più bella’, assegnato dalla giuria e consegnato dal sindaco Alessandro Basso, è andato a Ottica Capello, di corso Garibaldi. Queste le motivazioni: vetrina, trasformata in un originale spazio poetico, propone un soffione composto da lettere dell’alfabeto, simbolo di parole, pensieri e desideri affidati al vento. Alla Gioielleria Senigaglia è stata, invece, attribuita una menzione speciale, per l’allestimento ispirato all’Art Nouveau e realizzato con poster interamente fatti a mano.

Il riconoscimento ‘Semina chi legge’, dedicato all’originalità e alla coerenza con il tema del concorso e consegnato dal presidente di Sviluppo e Territorio Federico Ingargiola, è stato assegnato a Sistemarredi di Anna Cavezzali. Protagonista della vetrina è un grande soffione realizzato con fogli di giornale, affiancato da libri che diventano simbolicamente i frutti della lettura. Menzione speciale a Profili, per aver saputo valorizzare le radici del territorio integrandole con il tema dell’edizione.

Infine, il premio del pubblico, consegnato dal presidente di Confcommercio Pordenone Fabio Pillon, è andato a Mazzini 47, che ha conquistato oltre 1.160 like sulla pagina Instagram di @centroanchio_pordenone. Secondo posto per Borgo 13, con 1.100 like, premiato per l’atmosfera originale e suggestiva creata nella propria vetrina. A premiare l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

Tre riconoscimenti diversi, dunque, per celebrare le tante interpretazioni del tema e la creatività dei commercianti che hanno aderito (30) all’iniziativa.

Nelle foto: I premiati