FIDAPA BPW Italy, a Pordenone grande partecipazione per apertura nuovo Anno Sociale

PORDENONE – Grande partecipazione ed entusiasmo al Fossa Mala per l’apertura ufficiale del nuovo Anno Sociale della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Pordenone. Numerose le socie presenti all’appuntamento, che ha rappresentato un importante momento di incontro, condivisione e ripartenza per l’associazione.

Ad aprire i lavori è stata la presidente Sonja Pin, che ha illustrato le linee guida dell’attività della sezione e presentato i principali appuntamenti in programma per i prossimi mesi. Un anno particolarmente significativo, caratterizzato da un ricco calendario di iniziative e dall’impegno della FIDAPA Pordenone in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

In questo percorso la sezione sarà impegnata nella realizzazione di progetti, convegni e iniziative dedicati al ruolo della donna nella cultura, nel mondo del lavoro e nella società, con l’obiettivo di promuovere confronto, partecipazione e valorizzazione delle competenze femminili.

Nel corso della serata, la presidente ha rivolto un ringraziamento alle autorità intervenute, sottolineando il valore della loro presenza come testimonianza di vicinanza e sostegno alle attività dell’associazione. Hanno partecipato la sindaca di Fiume Veneto Jessica Canton, Guglielmina Cucci, in rappresentanza del Comune di Pordenone, e la consigliera regionale Orsola Costanza.

La presenza delle rappresentanti delle istituzioni ha contribuito a rafforzare il significato dell’incontro, nel segno di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e associazionismo per la promozione e la valorizzazione del territorio.

A chiudere l’appuntamento è stata la musica del maestro Alberto Ravagnin, accompagnato dalla voce di Chiara Lo Presti, che ha regalato ai presenti un momento artistico particolarmente apprezzato.

Una serata all’insegna della condivisione e della partecipazione, che ha confermato la vitalità e la coesione della sezione pordenonese della FIDAPA BPW Italy, pronta ad affrontare il nuovo Anno Sociale con rinnovato entusiasmo e con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla vita culturale e sociale del territorio.