Sfilata carri domenica 9 febbraio: invito del Comune a locali centro

PORDENONE – Per venire incontro alle numerose richieste degli esercenti del centro città, l’Amministrazione comunale di Pordenone ha deciso che quest’anno la tanto attesa e partecipata sfilata dei carri mascherati si terrà di domenica, il 9 febbraio per la precisione, e non di sabato come è sempre avvenuto gli anni passati.

​

«Una scelta – dichiara il vicesindaco reggente Alberto Parigi, congiuntamente con l’assessore al commercio Elena Ceolin – dettata dalle esigenze di bar, locali e attività commerciali del centro che, nelle giornate di sabato registrano sempre una buona affluenza in città a differenza delle domeniche, quando invece si riscontra un afflusso inferiore di persone.

Dal momento che la sfilata dei carri catalizza a Pordenone un gran numero di visitatori, anche da fuori città – continua Parigi – abbiamo deciso di spostare l’evento alla domenica, anche per venire incontro all’appello dei commercianti che hanno sottolineato come le sfilate del sabato avessero provocato dei disagi alle loro attività».

​

L’invito che il vicesindaco Parigi e l’assessore Ceolin rivolgono agli esercenti è quello di tenere aperti bar e locali domenica 9 febbraio, approfittando di una ghiotta occasione che convoglierà in città diverse migliaia di persone.

​

La sfilata, che avrà inizio alle ore 14.00 da viale Martelli (rotonda parco Galvani), percorrerà l’intero viale fino al Teatro Verdi, svolterà in viale Cossetti per poi toccare piazza Risorgimento, percorrere via Trento e piazzale Ellero dei Mille, attraversare piazza XX Settembre e ritornare in viale Martelli.

​

Saranno 10 i carri mascherati, 2 i gruppi partecipanti e anche quest’anno, su proposta dell’Associazione “Noi Uniti per l’Autismo” di Pordenone, i primi 400 metri della sfilata saranno inclusivi. Per questo i volumi della musica saranno mantenuti più bassi per permettere ai bambini e alle persone autistiche di partecipare serenamente alla festa. Per maggiori informazioni si rimanda al calendario eventi del sito www.comune.pordenone.it .