Ultimo giorno Lama e Trama con Cecilia Scerbanenco

MANIAGO – Ultimo giorno, domenica 23, per Lama e Trama, il festival che per quattro giorni ha trasformato Maniago in un laboratorio del noir, avvolgendo la città in atmosfere fitte di mistero, parole affilate e storie capaci di scavare nella memoria collettiva come le lame che l’hanno resa celebre. Domenica si apre all’insegna di un nome fondamentale della tradizione gialla italiana: Cecilia Scerbanenco, accompagnata dal fumettista Paolo Bacilieri. Saranno loro i primi protagonisti della giornata con “Noir a colazione”, alle 10.30 al Museo dell’Arte fabbrile e delle coltellerie, un dialogo che unisce la potenza narrativa di Giorgio Scerbanenco al tratto contemporaneo di Bacilieri. L’incontro offrirà anche l’anteprima della nuova graphic novel Traditori di tutti, secondo adattamento firmato da Bacilieri dedicato alle indagini del Duca Lamberti, dimostrando come la sua eredità letteraria continui a generare nuove interpretazioni e nuovi linguaggi.

Il pomeriggio dell’ultima giornata continua nel segno delle storie forti e dei personaggi complessi. Alle 16, nel Ridotto del Teatro Verdi, Alice Bassoli presenta Le streghe non dormono mai, thriller ambientato nella provincia emiliana che esplora paure, segreti e tensioni familiari. L’autrice dialogherà con Daniela Gatto per guidare il pubblico dentro un romanzo che unisce inquietudine e ritmo narrativo.

A chiudere il festival, alle 18, sempre nel Ridotto del Teatro, sarà invece Crimini sul set con Giorgio Placereani. Il critico cinematografico condurrà gli spettatori dietro le quinte del film Finché c’è prosecco c’è speranza, raccontando la nascita sullo schermo dell’ispettore Stucky, personaggio reso celebre da Giuseppe Battiston e ormai parte integrante dell’immaginario giallo italiano

Domani sarà dunque l’ultimo capitolo di un festival che, dal 20 al 23 novembre, ha accolto lettori, studenti, appassionati e famiglie in un percorso fatto di misteri, trame e passioni accese nel cuore del Friuli. Promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Maniago, in partnership con Lignano Noir, Palazzo del Fumetto, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Associazione Pro Maniago, e realizzato con la collaborazione di Cinemazero, Ert Fvg, Biblioteca civica e Museo dell’Arte fabbrile e delle coltellerie, Lama e Trama ha portato in città undici appuntamenti distribuiti tra Teatro Verdi, Museo, Castello e Biblioteca, facendo incontrare scrittori, attori, fumettisti e il pubblico in un fitto susseguirsi di dibattiti, spettacoli, passeggiate nella storia locale e visite “diabolike” che hanno avvicinato grandi e piccoli al fascino del giallo.

Giornate percorse da investigazioni letterarie, percorsi sensoriali e racconti che hanno dato vita alla Città delle coltellerie, eventi profondamente intrecciati al territorio, cifra distintiva di una manifestazione che ha saputo mescolare linguaggi diversi senza perdere mai il filo del mistero.

Con l’ultima giornata, Lama e Trama conferma la vocazione di Maniago come luogo di incontro e sperimentazione culturale, celebrando il noir in tutte le sue forme e offrendo al pubblico un’edizione intensa e partecipata.

