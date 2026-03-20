Giovanna Cristante ved. Malisani

di anni 98
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Ne danno il triste annuncio le figlie Loretta e Caterina con Nikola,
gli adorati nipoti Zoraide con Federico, Marco con Daniela, Matteo e Fabio,
il cognato Franco, i nipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni di Casarsa della Delizia, 20 marzo 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 23 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni. La cara salma
giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento e dopo
il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Domenica 22 c.m. alle ore 18.00 in chiesa a San Giovanni
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Giovanna.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto D”
della Casa di Riposo di San Vito per l’assistenza prestata.
NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute
alla Casa di Riposo di San Vito.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it