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venerdì , 20 Marzo 2026
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Giovanna Cristante ved. Malisani

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 98

__________

Ne danno il triste annuncio le figlie Loretta e Caterina con Nikola,

gli adorati nipoti Zoraide con Federico, Marco con Daniela, Matteo e Fabio,

il cognato Franco, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni di Casarsa della Delizia, 20 marzo 2026

__________

I funerali avranno luogo lunedì 23 c.m. alle ore 15.30

nella chiesa parrocchiale di San Giovanni. La cara salma

giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento e dopo

il rito funebre proseguirà per la cremazione.

Domenica 22 c.m. alle ore 18.00 in chiesa a San Giovanni

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Giovanna.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto D”

della Casa di Riposo di San Vito per l’assistenza prestata.

NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute

alla Casa di Riposo di San Vito.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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