Usa il phon in bagno, una donna morta folgorata

MEDUNO – Un’anziana è morta folgorata dalla scarica elettrica prodotta dal phon per i capelli all’interno della sua abitazione di Meduno (Pordenone).

L’anziana è stata trovata in arresto cardiaco dalla badante, rientrata a casa nel primo pomeriggio dopo una breve assenza.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l’ambulanza e l’equipe specializzata dell’elisoccorso, che ha provato invano le manovre di rianimazione.

In supporto al personale sanitario sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione per capire la dinamica e le cause dell’incidente domestico.