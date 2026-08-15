Incendio dell’Amariana, la Carnia in allerta: fuoco ancora attivo e fumo su Tolmezzo

Canadair ed elicotteri in azione, squadre a terra al lavoro. Il rogo ha già interessato centinaia di ettari. A Tolmezzo resta alta l’attenzione per la qualità dell’aria

La Carnia guarda ancora verso l’Amariana. Con il buio il grande incendio che da giorni interessa il versante sopra Amaro non si è spento e l’emergenza resta pienamente in corso. Per tutta la giornata di Ferragosto Canadair, elicotteri e squadre a terra hanno continuato a lavorare per contenere le fiamme, mentre il fumo è rimasto ben visibile anche dalla conca di Tolmezzo.

Il fronte più delicato resta quello del Monte Amariana, dove il fuoco ha già percorso un’area stimata in circa 450 ettari. La priorità dei soccorritori è impedire che le fiamme possano avvicinarsi alle zone abitate e mettere in sicurezza i versanti più esposti.

Ma l’incendio non si vede soltanto: si respira. I dati ARPA FVG mostrano concentrazioni di PM10 elevate a Tolmezzo e soprattutto nell’area di Amaro. Nelle prime ore della giornata il ristagno dei fumi nei fondovalle può rendere la situazione più critica, motivo per cui resta alta l’attenzione sulle attività all’aperto.

La macchina dell’emergenza non si ferma dunque con il tramonto. I mezzi aerei hanno operato anche oggi, affiancati dalle squadre della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale, mentre vengono monitorati i diversi focolai ancora attivi.

Strade chiuse e massima attenzione

L’emergenza ha avuto conseguenze anche sulla viabilità. Alcune strade nell’area di Amaro e Tolmezzo sono state interdette per ragioni di sicurezza, mentre i soccorritori chiedono di non avvicinarsi ai fronti dell’incendio. Nei giorni scorsi la caduta di massi provocata dalla distruzione della vegetazione aveva già reso necessaria la chiusura della strada del Sasso Tagliato.

E proprio in queste ore viene rivolto un appello anche ai curiosi: lungo la statale 52 sono state segnalate numerose persone ferme per fotografare e filmare le fiamme. Una presenza che può creare problemi alla circolazione e intralciare il passaggio dei mezzi di emergenza.

È una notte di attesa per Amaro, Tolmezzo e tutta la Carnia. L’Amariana continua a bruciare e le prossime ore saranno decisive per capire se il lavoro di contenimento riuscirà finalmente a piegare il fronte del fuoco.

Foto Ansa