di anni 80
Ne danno il triste annuncio
la sorella Luigia ed i nipoti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 25 febbraio alle ore 10.30,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Erminio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 24 febbraio
alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Erminio Fenos Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo