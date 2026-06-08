di anni 88
Ne dà il triste annuncio
il fratello Avelio.
I funerali si svolgeranno mercoledì 10 giugno alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Grizzo,
ove il caro Alessandro giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Martedì 9 c.m. alle ore 20.00 si reciterà il santo rosario
in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Grizzo.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Alessandro Torresin Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo