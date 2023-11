Alessandro Vicenzini

salmo 23 Canto di fiducia – salmo di Davide

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca.

Su prati d’erba fresca mi fa riposare; mi conduce ad acque tranquille, mi ridona vigore; mi guida sul giusto sentiero: il Signore è fedele!

Anche se andassi per la valle più buia, di nulla avrei paura, perché tu resti al mio fianco, il tuo bastone mi dà sicurezza.

Per me tu prepari un banchetto sotto gli occhi dei miei nemici.

Con olio mi profumi il capo, mi riempi il calice fino all’orlo.

La tua bontà e il tuo amore mi seguiranno per tutta la mia vita; starò nella casa del Signore per tutti i miei giorni.