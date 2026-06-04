di anni 71
Ne danno il triste annuncio i nipoti Lorenzo con Loretta, Eric con Debora, Alissia, Riccardo, Alessia, Asia ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 6 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Corva ove la cara Franca Giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Franca Brisotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo