di 79 anni
Ne danno il triste annuncio:
i fratelli Filomena, Anna Maria e Michele, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 5 giugno
alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Antonio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Antonio Ciarone Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo