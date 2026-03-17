di anni 86
Ne danno l’annuncio
le figlie Lidia e Dina, i generi Claudio e Mauro,
i nipoti Elisa con Marco, Jessica, Nicole con Matteo e Marco,
le cognate, il cognato ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 19 marzo alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese, ove
il caro Angelo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 18 marzo
alle ore 19.00, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma offerte da devolvere alla “Casa Serena”
ASP Umberto 1°.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Angelo Puppin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo