di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie Iraida con Yury e Marina,
il figlio Fabio con Angelica ed Elena e parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Lunedì 13 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Angelo giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Angelo verrà ricordato in modo particolare durante la S.Messa di Domenica sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Angelo Toffolon . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo