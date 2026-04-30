di anni 89
Ne danno il triste annuncio le nipoti Emanuela con Claudio, Tiziana con Marco e Juan ed i pareti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 2 Maggio alle ore 11.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Anna Maria giungerà dalla Casa di Riposo “Solidarietà” di Azzano Decimo.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Anna Maria Corazza . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo