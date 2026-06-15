di anni 94
Ne danno il triste annuncio la figlia Loredana con Gian Piero, la nipote Jessica, la sorella, i fratelli, le cognate, i cognati ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 16 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove il caro Antonio giungerà dalla Casa di Riposo “Solidarietà” di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Antonio Boer Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo