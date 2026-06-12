Danilo Miol (Burici)

di anni 71
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Ne danno il triste annuncio i fratelli Adriano, Antonella e Luigino,
la cognata Ivana, i nipoti ed i parenti tutti.
Cordovado, 11 giugno 2026
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I funerali avranno luogo sabato 13 c.m. alle ore 11.00
nel Duomo di Cordovado.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it