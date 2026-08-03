La Camminata per la Vita, un successo per la prima tappa di Codroipo

CODROIPO – Si è svolta domenica 3 agosto la prima tappa de LA CAMMINATA PER LA VITA® 2026 con partenza dal Centro Sportivo ASD Calcio Rivolto e attraversamento del territorio tra i Comuni di Codroipo, Bertiolo con arrivo a Passariano dove, nella sala della Pro Loco si è tenuta una importante conferenza dedicata al valore educativo del rispetto e all’importanza dello sport come strumento di crescita per costruire una società più consapevole.

La conferenza con la presenza del Presidente dell’ASD Rivolto Calcio Alessandro Grillo è stata moderata dalla Dott.ssa Monia Montechiarini, docente, scrittrice ed esperta di diritti umani nella storia.

La grandissima partecipazione di pubblico ha superato ogni aspettativa e soprattutto la presenza di numerosi giovani ha dato un segnale molto forte di sensibilità e di attenzione sempre maggiore al tema della violenza di genere.

La Camminata proseguirà durante tutto il mese di agosto in altre località della Regione e anche del Veneto e Sardegna.

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