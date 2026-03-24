Edda Duz ved. Battiston

di anni 95
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Ne danno il triste annuncio le figlie Renza, Loretta, Michela e Cristina,
i generi, i nipoti, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 24 marzo 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 25 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma
giungerà dall’abitazione sita in via Casette, 91.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Martedì 24 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Edda.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Daniela Possamai
e alle signore Vera e Lili per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it