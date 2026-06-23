di anni 69
Ne danno il triste annuncio:
la sorella Emanuela, i nipoti Daniele, Alessia e Gioele
e tutte le persone care che lo ricordano.
I funerali avranno luogo giovedì 25 giugno
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Taiedo
ove alle ore 10.00 sarà recitato il S. Rosario.
Il caro Eddi giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria;
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Eddi Zuccato Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo