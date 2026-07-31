Associazione Musicale Farandola – A Cimolais l’1 agosto concerto per chitarra

CIMOLAIS – Sabato 1 agosto alle 20.00 la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cimolais ospiterà il concerto della giovane chitarrista Camilla Melis, talento emergente della scena musicale italiana, in un recital che ripercorrerà il suo ultimo cd in un viaggio attraverso il repertorio segoviano e le sue evoluzioni contemporanee.

Il programma si sviluppa come un percorso ideale tra tradizione e modernità, rendendo omaggio alla figura di Andrés Segovia, riferimento assoluto per la chitarra del Novecento, accanto a pagine storiche e composizioni contemporanee. In programma musiche di Gian Francesco Malipiero, Joaquín Turina, Heitor Villa-Lobos, Giovanni Podera.

In un dialogo tra linguaggi diversi, dal Novecento europeo e sudamericano fino alla ricerca contemporanea, il concerto si propone come un’occasione di ascolto e scoperta, in cui la giovane mette in evidenza la continuità tra tradizione e nuove prospettive della scrittura per chitarra, in un dialogo vivo tra passato e presente della chitarra.

Particolare rilievo assume il legame artistico tra interprete e il compositore Giovanni Podera, suo maestro e figura di riferimento nel percorso musicale di Camilla Melis.

Il concerto rientra nella programmazione del 31° Pordenone Music Festival a cura dell’Associazione Farandola ed è inserito nel tour nei borghi del Friuli Venezia Giulia “I Borghi della Valcellina”

In collaborazione con il progetto “La Bibliomusica”.

Biografia

Classe 2003, nata a Brescia, Camilla Melis si è formata inizialmente alla “Piccola Accademia di Musica S. Bernardino” di Chiari con il M° Roberto Persello, proseguendo poi gli studi al Liceo Musicale “Veronica Gambara” di Brescia e successivamente al Politecnico delle Arti di Bergamo sotto la guida del M° Giulio Tampalini.

Nonostante la giovane età, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui primi premi assoluti e importanti affermazioni in rassegne dedicate alla chitarra classica, oltre a una intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Ha partecipato a masterclass con alcuni tra i più importanti interpreti e didatti della scena internazionale e ha inciso l’integrale delle opere di Giovanni Podera per etichetta discografica.

L’attività artistica di Camilla Melis si distingue per maturità interpretativa, attenzione al suono e un forte interesse per la valorizzazione del repertorio chitarristico, anche attraverso progetti cameristici e collaborazioni con compositori contemporanei.