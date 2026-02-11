Favalessa Silvana ved. Manzan

di anni 77
Ne danno il triste annuncio: i figli Maurizio e Massimo, la nuora,
la sorella, i nipoti Irene, Davide, Luca, Marco e Paolo e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Giovedì 12 Febbraio alle ore 15:oo
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia la cara Silvana proseguirà per la cremazione.
Questa sera alle ore 20:oo in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti parteciperanno alla mesta cerimonia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Silvana Favalessa Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo