di anni 74
Ne danno il triste annuncio Lucia,
i figli Alessandro, Diego ed Alessia con Robert,
gli adorati nipoti Roberto, Riccardo ed Elia,
gli amici ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 17 giugno alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, ove
il caro Flavio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 16 giugno
alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Flavio Spessotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo