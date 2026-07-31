Inflazione, crescita e banche centrali: i mercati cercano un nuovo equilibrio

Le ultime settimane hanno restituito un quadro macroeconomico ricco di segnali contrastanti che confermano come l’economia globale stia attraversando una fase di transizione delicata. Nell’Eurozona la crescita economica continua a mostrare una discreta resilienza, con il PIL del secondo trimestre aumentato dello 0,4%, sostenuto dalla ripresa della domanda interna, dagli investimenti e dall’accelerazione degli investimenti legati all’intelligenza artificiale. Parallelamente, però, l’inflazione è tornata a salire fino al 2,9% nel mese di luglio, allontanandosi nuovamente dall’obiettivo del 2% perseguito dalla Banca Centrale Europea. Anche il più recente sondaggio della BCE evidenzia un rallentamento delle aspettative di crescita accompagnato da un aumento delle aspettative inflazionistiche, un mix che rende sempre più probabile un nuovo intervento restrittivo nella riunione di settembre. Sul fronte del credito, invece, i prestiti all’economia mostrano una sostanziale stabilizzazione, segnale che la politica monetaria continua a produrre effetti ma senza comprimere eccessivamente il sistema economico. In Italia il quadro appare leggermente più favorevole rispetto alla media europea. Il PIL è cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, superando le attese degli analisti nonostante le tensioni geopolitiche internazionali, mentre la fiducia di famiglie e imprese è aumentata oltre le previsioni. L’inflazione nazionale si è attestata al 2,8%, con l’inflazione core stabile all’1,6%, mentre il rallentamento dei prezzi alla produzione industriale e gli sconti stagionali hanno contribuito a contenere la dinamica dei prezzi al consumo, elementi che potrebbero favorire un graduale recupero del potere d’acquisto delle famiglie. In Germania emergono i primi segnali di miglioramento dell’attività manifatturiera e il PIL torna a crescere dello 0,2%, ma l’aumento della disoccupazione oltre le attese e un’inflazione risalita al 2,8% continuano a rappresentare fattori di attenzione. Più stabile la situazione francese, con una crescita economica dello 0,2% e un’inflazione ferma al 2,1%, perfettamente in linea con le aspettative. Negli Stati Uniti la crescita economica rallenta all’1,5% nel secondo trimestre, confermando una progressiva normalizzazione dopo i ritmi sostenuti degli ultimi anni, ma la domanda interna continua a mantenersi robusta e il mercato del lavoro resta complessivamente resiliente. Anche l’inflazione americana mostra segnali di moderazione, sebbene le tensioni in Medio Oriente possano rappresentare un nuovo fattore di pressione sui prezzi energetici nei prossimi mesi. Sul fronte finanziario, Bitcoin continua invece una fase di consolidamento oscillando nell’intervallo compreso tra 63.500 e 65.500 dollari, in attesa di nuovi catalizzatori provenienti sia dalle decisioni delle banche centrali sia dall’evoluzione della liquidità globale. Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un’economia mondiale che continua a crescere ma con ritmi moderati, mentre il processo di rientro dell’inflazione procede in modo meno lineare di quanto molti operatori si aspettassero solo pochi mesi fa. In questo contesto ritengo che la gestione degli investimenti debba continuare a privilegiare un approccio disciplinato e di lungo periodo, evitando di inseguire le oscillazioni di breve termine dei mercati. Più che cercare di anticipare ogni singola decisione delle banche centrali, oggi appare fondamentale costruire portafogli ben diversificati e coerenti con gli obiettivi dell’investitore, mantenendo la capacità di adattarsi a uno scenario economico che, pur mostrando segnali di miglioramento, resta caratterizzato da elevata incertezza e da continui cambiamenti.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it