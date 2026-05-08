Generale di Brigata dei Carabinieri Valentino Scognamiglio (Gianni)

di anni 81
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Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana,
la figlia Carla, il genero Francesco, le nipoti Maria Valentina e Lucia,
i fratelli Edoardo e Rino, il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Terenzano di Pozzuolo del Friuli – Cordovado, 8 maggio 2026
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I funerali avranno luogo martedì 12 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Terenzano di Pozzuolo del Friuli.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cordovado.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it