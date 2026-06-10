di anni 90
Ne danno il triste annuncio: la moglie Maria con la figlia Sonia,
i nipoti Marta con Marco e Umberto con Marta,
i pronipoti Tommaso e Matilde, le sorelle, il fratello e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Giovedì 11 Giugno alle ore 15:30,
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto n.16, Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Giuseppe proseguirà per la cremazione.
Mercoledì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giuseppe Russi Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo