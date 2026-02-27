8.6 C
Pordenone
venerdì , 27 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Giuseppina Fantin Zuccato (Pina)

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 99

__________

Lo annunciano il figlio Roberto, la nuora Daniela e i nipoti.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 27 febbraio 2026

__________

I funerali avranno luogo sabato 28 c.m. alle ore 15.30

nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma

giungerà dall’abitazione di via Santa Lucia, 18.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Venerdì 27 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Pina.

__________

Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Ultime news

Necrologi

Sergio Petracco

Flavio -

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.