Giuseppina Fantin Zuccato (Pina)

di anni 99
__________
Lo annunciano il figlio Roberto, la nuora Daniela e i nipoti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 27 febbraio 2026
__________
I funerali avranno luogo sabato 28 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma
giungerà dall’abitazione di via Santa Lucia, 18.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Venerdì 27 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Pina.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it