Lidio D’Odorico

di anni 82
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Graziella, il figlio Moreno, il fratello,
le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 16 giugno alle ore 17.00
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino
ove il caro Lidio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
sita in Vial Rotto, 16 a Pordenone
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì alle ore 20.00 in Chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Quirino.
NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE VERRANNO DEVOLUTE
ALLA “VIA DI NATALE” DI AVIANO.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza, vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Antonio Del Bel Belluz Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo