Luigi Fedrigo

di anni 78
Ne danno il triste annuncio:
i figli Massimo, Katia e Raffaella,
il nipote ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 25 giugno alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di Campagna di Maniago,
ove il caro Luigi giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Campagna di Maniago.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigi Ferigo Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo