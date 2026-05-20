DI ANNI 74
Ne danno il triste annuncio la moglie Donatella, la figlia Roberta con Nicola, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, gli amici ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Venerdì 22 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Barco, ove il caro Luigi giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigi Zaina Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo