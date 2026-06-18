Luigia Toffolon ved. Del Degan

di anni 91
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Ne danno il triste annuncio le figlie Manuela e Piera,
i generi Paolo e Denis, gli adorati nipoti Francesco ed Enrico
con i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 18 giugno 2026
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I funerali avranno luogo sabato 20 c.m. alle ore 10.30
nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma
giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Venerdì 19 c.m. alle ore 19.10 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Luigia.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento al personale del “Reparto D”
e di tutta la Casa di Riposo di San Vito per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it