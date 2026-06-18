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giovedì , 18 Giugno 2026
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Luigia Toffolon ved. Del Degan

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 91

__________

Ne danno il triste annuncio le figlie Manuela e Piera,

i generi Paolo e Denis, gli adorati nipoti Francesco ed Enrico

con i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 18 giugno 2026

__________

I funerali avranno luogo sabato 20 c.m. alle ore 10.30

nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma

giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento

e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.

Venerdì 19 c.m. alle ore 19.10 in Santuario

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Luigia.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento al personale del “Reparto D”

e di tutta la Casa di Riposo di San Vito per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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