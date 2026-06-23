Luigia Verolin (Gigia) ved. Castellan

di anni 93
Ne danno il triste annuncio:
la figlia Antonella, i generi Walter e Daniele,
i nipoti Francesca con Marco e Stefano con Francesca,
gli amatissimi pronipoti Irene e Alessandro e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 22 giugno
alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove la cara Luigia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Domenica alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigia Verolin Pernici Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo