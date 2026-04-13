di anni 83
Ne danno il triste annuncio: la moglie Cesarina unita ai figli Pierluigi e Gabriele,
le nuore Cristina e Natascia, gli adorati nipoti Alessia, Elena, Noah e Daniel,
il fratello, le cognate, il cognato e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Martedì 14 Aprile alle ore 15:oo,
nella chiesa Parrocchiale Santa Lucia di Prata, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Luigino,
troverà riposo nel cimitero di Prata.
Lunedì sera alle ore 19:30 nella medesima chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia unita ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorare la sua cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigino Sacilotto . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo