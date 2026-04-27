Maria Benedetto

di anni 101
Ne danno il triste annuncio il figlio Lorenzo,
la nuora Marinella, il nipote Simone,
gli amici ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 28 aprile alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, ove
la cara Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
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