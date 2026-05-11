Maria Vernier ved. De Monte

di anni 101
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Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni e Marzia,
il genero Umberto, la nuora Rita, i nipoti Stefania, Marco e Paola,
le pronipoti Matilda e Aida, i nipoti ed i parenti tutti.
Cordovado, 8 maggio 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 11 c.m. alle ore 15.30
nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Domenica 10 c.m. alle ore 19.30 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla signora Tamara
per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it