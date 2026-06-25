di anni 87
Ne danno il triste annuncio:
la sorella Maria Teresa, la cognata Maria,
la nipote Antonia, la pronipote Valentina, i nipoti e i pronipoti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 26 giugno
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Casarsa della Delizia
ove il caro Mario giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Mario Chiarotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo