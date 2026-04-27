Nevio Quarin

di anni 73
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Ne danno il triste annuncio la moglie Milena,
i figli Michele, Silvia ed Elisa, i generi Loris e Alessandro, la nuora Nadia,
gli adorati nipoti Diego, Pietro, Filippo, Erika e Chiara,
le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.
Sesto al Reghena, 26 aprile 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 29 c.m. alle ore 15.00
nell’Abbazia di Sesto al Reghena, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Martedì 28 c.m. alle ore 18.00 in Abbazia
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Nevio.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it