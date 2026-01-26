Quattrin Lionello

Ne danno l’annuncio la moglie Adriana,
la figlia Lorena con Oliver, i nipoti Fabio e Cindy,
il fratello Nino con Miriana, i cognati, le cognate e i famigliari tutti.
Il funerale avra luogo venerdì 30 gennaio
alle ore 15.30 nella chiesa arciptretale di Zoppola
ove il caro Lionello giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma le offerte saranno devolute all’Associazione
“il Gabbiano – Amici dell’Hospice” di S. Vito al Tagliamento.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa Arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Ringraziamo quanti vorranno onorarne la cara memoria.