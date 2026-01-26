6 C
Ne danno l’annuncio la moglie Adriana,

la figlia Lorena con Oliver, i nipoti Fabio e Cindy,

il fratello Nino con Miriana, i cognati, le cognate e i famigliari tutti.

Il funerale avra luogo venerdì 30 gennaio

alle ore 15.30 nella chiesa arciptretale di Zoppola

ove il caro Lionello giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di vial Rotto, 16 a Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.

Non fiori ma le offerte saranno devolute all’Associazione

“il Gabbiano – Amici dell’Hospice” di S. Vito al Tagliamento.

Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa Arcipretale si reciterà il S. Rosario.

Ringraziamo quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Quattrin Lionello . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

