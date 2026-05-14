Redento Chiandotto Maestro del Lavoro

anni 83
Ne danno il triste annuncio:
i figli Luigina con Massimiliano e Riccardo,
Andrea con Chiara, Aurora, Francesca e Ilaria,
il cognato, le cognate, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo sabato 16 maggio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Orcenico Inferiore
ove il caro Redento giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Venerdì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Renato Chiandotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo