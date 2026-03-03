Renzo Frattolin

di anni 66
Ne danno il triste annuncio Fiorenza,
le sorelle Danila, Loretta con Roberto,
il fratello Claudio ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 5 marzo alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo,
ove il caro Renzo giungerà dalle nuove celle dell’ospedale civile
di Pordenone site in via del Traverso.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Bannia.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
