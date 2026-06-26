Roberta Odorico ved. Antoniazzi

di anni 83
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Ne danno il triste annuncio i figli Claudio e Sonia
con i parenti tutti.
Cordovado, 26 giugno 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 29 c.m. alle ore 16.30
nel Duomo di Cordovado. La cara salma giungerà dall’Ospedale
di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Domenica 28 c.m. alle ore 19.30 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Roberta.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
NON FIORI
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it