Silvana Boscariol ved. Cima

di anni 98
Ne danno il triste annuncio:
la nipote Ivonne e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 24 marzo
alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove la cara Silvana giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà il cimitero di Zoppola.
Lunedì alle ore 19.15 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Silvana Boscariol .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo