di anni 97
Ne danno il triste annuncio:
i figli Pierluigi, Paolo e Andrea con le loro famiglie
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 11 aprile alle ore 9:30
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco,
ove il caro Spartaco giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Venerdì 10 c.m. alle ore 19:15 si reciterà il santo rosario
in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Fiume Veneto.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Spartaco Calderan . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo