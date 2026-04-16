Teresa Lisetto ved. Vedovotto

di anni 86
Ne danno il triste annuncio:
il figlio Valentino, i nipoti Lorenzo ed Emma, e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Venerdì 17 Aprile alle ore 15:30
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Giovedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti
parteciperanno alla mesta cerimonia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Teresa Lisetto . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo