Valcellina in musica, giovedì 24 marzo il duo Rosso-Zegna

MONTEREALE VALCELLINA – Nuovo appuntamento con la rassegna “Valcellina in musica” a cura dell’associazione musicale Fadiesis: giovedì 24 marzo alle 20.30 nell’ex centrale idroelettrica Pitter di Montereale si esibiranno Ubaldo Rosso con flauto, tamburo e viola da gamba, ed Elena Zegna, voce recitante, in un concerto sul tema “Miti – Tra metamorfosi e letteratura”.

Ubaldo Rosso si è diplomato al Conservatorio di Genova e ha ricoperto il ruolo di primo flauto nell’orchestra de “I Pomeriggi Musicali” di Milano, ha inoltre collaborato con il “Teatro alla Scala”, l’Orchestra della RAI di Torino e l’Orchestra della RTSI di Lugano. Si è dedicato con grande attenzione alla ricerca ed allo studio della musica antica su strumenti d’epoca. Da anni ospite di importanti istituzioni e festival nazionali e internazionali, si è esibito in concerto in Italia e in tutta Europa, oltre che negli USA, in Messico, Canada e Malesia. E’ titolare della cattedra di Flauto al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.

Elena Zegna è attrice e docente torinese, laureata con lode in Storia del Teatro alla facoltà di Lettere di Torino. Ha frequentato il corso di recitazione diretto da Massimo Scaglione, il corso di perfezionamento per speakers e lettura poetica al Centro di dizione e fonetica di Torino e il corso di doppiaggio al Centro Teatro Attivo di Milano. Tiene corsi di dizione e recitazione, di comunicazione e formazione docenti, insegna nelle biblioteche nell’ambito del progetto Nati per leggere e partecipa, come lettrice, a premiazioni di concorsi letterari e alla presentazione di libri di narrativa, di poesia e di teatro. Ha realizzato spettacoli teatrali con varie associazioni culturali e recita come voce narrante in letture-concerto.

L’ingresso è libero. Informazioni e prenotazioni allo 0434 43693 oppure [email protected]

“Valcellina in musica” è realizzato dall’associazione Fadiesis assieme alla Regione Fvg e al Comune di Montereale Valcellina