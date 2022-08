A settembre arrivano i nuovi corsi IFTS 2022-23 all’EnAIP!

FVG – Sono finalmente online i programmi dei tanto attesi corsi di formazione e istruzione tecnica superiore, meglio conosciuti come IFTS, in partenza a settembre 2022.

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) hanno l’obiettivo di formare figure professionali a metà tra il diploma e la laurea, finalizzate ad una formazione tecnica e professionale, approfondita e mirata.

Sono aperti a disoccupati e occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale o in possesso dell’ammissione al quinto anno di un percorso di istruzione secondaria superiore.

Tutti i corsi di formazione superiore organizzati da Enaip Friuli Venezia Giulia sono gratuiti e hanno una durata di 800 ore di cui 400 ore in aula e 400 ore di apprendimento “in situazione”, ovvero in una simulazione reale di lavoro o in un progetto specifico sviluppato con le aziende coinvolte.

I docenti dei corsi provengono dal mondo del lavoro, si tratta di specialisti con un’esperienza pluriennale professionale maturata nel settore. Questo comporta un taglio molto pratico dei corsi, che prepara velocemente al lavoro, grazie all’esperienza trasmessa dai docenti in aula ed in laboratorio.

Al termine del percorso viene rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore.

I titoli dei nuovi corsi in partenza:

TECNICHE DEI SISTEMI DI SICUREZZA AMBIENTALI E QUALITÀ DEI PROCESSI INDUSTRIALI

Per entrare da protagonisti nella green economy e specializzarsi nell’implementazione e nella gestione del sistema qualità e sicurezza ambientale nelle aziende. Data di inizio: 19/09/2022.

ROBOTICA INDUSTRIALE PER L’IMPRESA 4.0

Per formarsi come professionisti in grado di progettare, programmare ed utilizzare sistemi di automazione industriale ed integrarli con la robotica. Data di inizio: 19/09/2022.

Ma la vera novità di quest’anno sono i corsi di:

TECNICHE DI ALLESTIMENTO SCENICO a Trieste

Unico corso in Regione e uno dei pochi in Italia per formarsi come professionisti a supporto di produzioni artistiche, allestimenti scenici ed installazioni fisiche e multimediali per teatro, cinema, televisione, musei, mostre, spettacoli, concerti, fiere, set pubblicitari o promozionali. In partenza il: 26/09/2022.

TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL TERRITORIO – TOUR EXPERT a Trieste

Un corso realizzato in collaborazione con Costa Crociere per acquisire le competenze tecniche specifiche della figura del tour expert a bordo di navi da crociera. In partenza il: 26/09/2022.

INTERIORI DESIGNER a Pordenone

Per diventare figure in grado di dare una consulenza estetica e tecnica dell’ambiente nel suo complesso, con conoscenza dei prodotti e capacità di elaborare abbinamenti e soluzioni suggestive e funzionali. Un corso realizzato in collaborazione con ISIS – Scuola del mobile Carniello di Brugnera in partenza il: 26/09/2022

I corsi si terranno nelle sedi EnAIP FVG di Pasian di Prato (UD), Trieste (TS) e Pordenone (PN) con parti in modalità e-learning.

Per informazioni: http://www.enaip.fvg.it/ / [email protected]